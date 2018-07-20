РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. После реконструкции в Центральном парке подмосковного Королева появится «Летучий корабль», конструкцию установят в дальней части парка, со стороны стадиона «Вымпел», сообщил глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Готовим новую необычную конструкцию, которая украсит наш Центральный парк. «Летучий корабль» длиной более 10 метров с воздушным шаром над палубой будет установлен в дальней части парка, со стороны стадиона «Вымпел». Королевцы смогут почувствовать себя настоящими морскими путешественниками - на корабль можно будет зайти и сделать фото на память», - написал Ходырев.

В 2018 году продолжается масштабное обновление Центрального парка, в ходе которого на территории появятся новые площадки для игр и спорта, зоны отдыха, озеленение, малые архитектурные формы. C 9 июля по 30 августа парк полностью закрыт для посещения в связи с проведением работ.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия города в парке восстановят летний кинотеатр, благоустроят зону для аттракционов и веревочного парка.