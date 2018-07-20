РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Офицер вооруженных сил России и мастер по стрит-арту Сергей Береснев украсил подмосковный Подольск новым рисунком совы, сообщил «РИАМО в Подольске» сам автор.

Рисунок появился в поселке Кузнечики на Варшавском шоссе под мостом рядом с парком Победы имени Виктора Талалихина. Автор - потомственный военный, офицер Вооруженных сил РФ Береснев, который живет в Мурманской области в городе Полярный и приезжает к родителям в отпуск в микрорайон Кузнечики, где они несколько лет назад получили квартиру от Минобороны.

«Сделал сказочную сову высотой около 2,5 метров в поселке Кузнечики под мостом рядом с парком Победы имени Виктора Талалихина 19 июля, мне на это потребовалось около пяти часов. Выбрал сову, потому что приехал в отпуск с Мурманской области, сов у нас там много, это символ севера. Украсил город, в который приехал, людям на радость. Пробуду в Подольске еще 1,5 недели, возможно, что-то еще сделаю», - сказал Береснев.

Стрит-арт и граффити – это хобби художника, которым он живет в свободное от службы время. Рисует на улицах около 12 лет. В Подольске есть еще два граффити Береснева - орел там же под мостом, и сюжет из мультфильма на лестничной площадке в его подъезде. Граффити можно посмотреть в группе «ZapArt» https://vk.com/zapart в соцсети «ВКонтакте».