РИАМО - 20 июл. На региональном портале «Добродел» началось голосование за единое оформление мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Выбрать один из четырех вариантов цветов можно в разделе сайта «Опросы». После подведения итогов голосования единое оформление станет стандартом для внедрения раздельного сбора отходов на всей территории Московской области», – говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. В муниципалитетах будет внедрена двухконтейнерная система раздельного сбора: для «сухих» отходов (бумага, стекло, пластик, металл), которые отправятся на переработку и производство новых товаров, и для «смешанных» отходов, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле этого года.

Подмосковье будут обслуживать семь компаний, по числу зон для региональных операторов. Свою деятельность они начнут с 1 января 2019 года, однако уже в сентябре в каждой из зон региональные операторы планируют запустить пилотный проект по раздельному сбору отходов.