РИАМО – 20 июл. Стритрейсерша Мара Багдасарян обжаловала решение Дорогомиловского районного суда Москвы, который вновь признал обоснованным отказ ГИБДД выдать ей дубликат водительского удостоверения, сообщает РИА новости.

«Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде», – сказано в карточке дела.

По версии ее адвоката, Савеловский суд Москвы в марте 2017 года лишил Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья, но позже она обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы доказать, что медицинские основания отпали.

Девушка прошла врачей, получила заключения психиатров и наркологов, ей было выдано медицинское заключение. С ним она обратилась в ГИБДД с заявлением о выдаче ей водительского удостоверения, но ей отказали.

Иск подан к отделению по экзаменационной работе межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №2 ГУ МВД России по городу Москве.

Багдасарян просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и «обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения». В качестве соответчика выступил столичный главк МВД России.

Багдасарян получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. В мае 2016 года они устроили погоню с сотрудниками полиции и транслировали происходящее в Сети. По этому делу Багдасарян проходила в качестве свидетеля.

Позднее у девушки обнаружили сотни неоплаченных штрафов, за которые ей грозил административный арест. Багдасарян добилась замены наказания на исправительные работы, но прогуливала их.