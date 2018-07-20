РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Спорткомитет администрации подмосковных Люберец поздравил шахматистов городского округа с международным днем этого вида спорта и пригласил всех желающих на занятия в секции, сообщается в официальном аккаунте спорткомитета в Instagram.

«Комитет физкультуры и спорта администрации городского округа Люберцы поздравляет всех любителей данного интеллектуального вида спорта. Желаем дальнейших побед, интересных баталий и спортивного азарта. В Люберцах имеется федерация шахматного спорта. Записаться в секции или узнать подробную информацию о занятиях можно по телефону 8(906)790-66-17», - говорится в сообщении.

Двадцатого июля отмечается Международный день шахмат.