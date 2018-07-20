РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. Фестиваль уличного кино в подмосковном Королеве, который должен был состояться в пятницу, отменили из-за непогоды, сообщается в аккаунте администрации городского округа в Instagram.

Королев стал одной из пяти площадок в Подмосковье, поддержавших Всемирный фестиваль уличного кино, который стартовал 2 июля и завершится 16 сентября. Во время фестиваля в наукограде должны были показать девять короткометражных фильмов, лучший из которых должны были выбрать зрители.

«Уважаемые жители! В связи с дождливой погодой проведение Фестиваля уличного кино, запланированное на 20 июля, отменяется», - говорится в сообщении.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные ливни. Максимальная температура воздуха по области составит 23-28 градусов.