РИАМО - 20 июл. Комплекс городского хозяйства столицы продолжает работы по нанесению диагональной разметки, до конца лета текущего года ее обновят на 30 пешеходных переходах, сообщил РИАМО в пятницу заместитель Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До конца лета специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обновят 30 диагональных пешеходных переходов по всей Москве общей площадью порядка 4 тысяч квадратных метров», – сказал Бирюков.

Он добавил, что на перекрестках с диагональной разметкой установлены специализированные дорожные знаки и светофоры с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.

«Такие «зебры» не только обеспечивают дополнительную безопасность дорожного движения, но и экономят время как пешеходов, так и автомобилистов, исключая задержки на проезжей части», – пояснил Бирюков.

Он добавил, что дорожная маркировка наносится термопластиком. Поверхность краски дополнительно покрывается микроскопическими стеклянными шариками для создания светоотражающего эффекта, который позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток.

«Первые десять диагональных пешеходных переходов появились в столице в 2015 году. Эксперимент признали успешным, и к настоящему моменту число таких «зебр» увеличилось в три раза», – добавил он.

По его словам, всего в 2018 году горизонтальную дорожную разметку планируется нанести и обновить на 4,2 тысячи объектов улично-дорожной сети (улицы, переулки, проезды, площади и т.п.), что составляет свыше 2,9 миллиона квадратных метров. В том числе специалисты разметят более 10,1 тысячи остановок общественного транспорта, обновят и нанесут порядка 19,3 тысячи наземных пешеходных переходов.