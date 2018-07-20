РИАМО - 20 июл. Из-за дождя и дачных поездок вечером в Москве ожидаются пробки, водителям рекомендуется быть более внимательными на дорогах из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

«Сегодня по прогнозу синоптиков в Москве будет идти дождь. Ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Кроме того, в пятницу традиционно большое количество людей выезжает за город», – говорится в сообщении.

Основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

«Просим жителей столицы по возможности отказаться от поездок по городу на автомобилях либо перенести поездки на более позднее время - после 20 часов. Кроме того, во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах», – отмечается в материале.

В Подмосковье и Москве в пятницу ожидаются облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные ливни. Воздух прогреется до 28 градусов.