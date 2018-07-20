РИАМО - 20 июл. На юго-западе столицы в районе Зюзино до 25 декабря 2018 года ограничили движение транспорта на участках трех улиц, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение ограничили на участке улицы Каховка от дома №14, корпус 1, до дома №20А и на участке Севастопольского проспекта от дома №73 до дома №42 до 25 декабря круглосуточно с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.

Кроме того, движение транспорта ограничат на участке улицы Каховка от улицы Керченская до дома 15, корпус 1, с 23 июля до 17 сентября и с 22 сентября до 22 октября с поэтапным занятием до четырех полос в обоих направлениях.