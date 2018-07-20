РИАМО - 20 июл. ООО «Луховицкие овощи» осуществляет строительство тепличного комплекса в городском округе Луховицы, проект планируется реализовать в четыре этапа и завершить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Стоимость реализации данного проекта, который планируется завершить в 2022 году, составит порядка 9 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2019 год», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

По словам главы регионального Минстроя, запуск всех мощностей предприятия позволит создать до 650 мест приложения труда для жителей Подмосковья.

Московская область обладает значительным потенциалом для развития агропромышленного комплекса. Строительство современных сельскохозяйственных предприятий позволяет не только увеличить число рабочих мест для жителей региона, но и круглогодично обеспечивать население региона экологически чистой продукцией, тем самым укрепляя продовольственную безопасность Подмосковья.

«В настоящее время на территории Подмосковья ведется строительство 157 объектов в сегменте аграрно-промышленного комплекса. В общей сложности в рамках этих проектов возводится более 1,5 миллионов квадратных метров», – отметил Тагиев.