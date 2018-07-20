РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Парковый подмосковного Подольска после ремонта крыши дома стало заливать во время дождя квартиры, УК собирается предъявлять претензии подрядчику, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший житель.

В девятиэтажном доме на улице Парковая, 40, несколько месяцев назад начали делать ремонт крыши. На девятом этаже на лестничной площадке сделали часть водостоковой трубы, но не загерметизировали. Во время дождя так сильно льется вода, что приходится выключать лифт. По словам жителей, вода стекает по стене не первый день, дошло с крыши до пятого этажа.

«Вода течет внутри между плит по каналам для проводки. Пострадало около пяти квартир, а также все тамбуры с девятого по пятый этаж в подтеках, и это только в нашем подъезде. Всего шесть подъездов в доме, и в них тоже подтекает. Ночью проснулся от звука капающей с потолка воды в квартире на восьмом этаже. В нашу управляющую компанию МУП ЖПЭТ-2 писали и звонили. Сегодня к нам пришли ее представители составлять акт аварийного происшествия», - сказал житель.

По его словам, в пятницу пришли сотрудники МУП ЖПЭТ-2 составлять акт о причинении ущерба. Они рассказали, что будут предъявлять претензии подрядчику, с которым УК заключила договор на эти работы.