РИАМО - 20 июл. Следующие дома для переселения по программе реновации жилфонда Москвы могут быть подготовлены для заселения в конце августа – начале сентября, сообщил РИАМО в пятницу руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Планируем к концу августа – началу сентября подготовить следующие дома для программы реновации, которые будут уже готовы для переселения жильцов», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать осенью текущего года.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.