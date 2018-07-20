РИАМО - 20 июл. Работницы отеля в подмосковной Истре, где во время чемпионата мира-2018 располагалась тренировочная база сборной Франции, расплакались, прощаясь с футболистами, видео разместила на YouTube Федерация футбола Франции.

Присутствующие во время проводов девушки вытирали слезы с лица, а чемпионы попытались утешить сотрудниц. Поль Погба, Блез Матюиди, Адиль Рами, Флорьян Товен – каждый из них подходил к девушкам, обнимал их и просил не расстраиваться.

Матюиди попросил сотрудниц отеля не грустить и сказал им, что в России «все было великолепно».

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла национальную команду Хорватии со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Во время турнира французы тренировались на истринском стадионе «Глебовец».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Party Like a Russian: чем запомнился ЧМ‑2018 в России>>