РИАМО - 20 июл. На полях Подмосковья начала работать первая очесывающая жатка, которая проводит обмолот растений на корню при отсутствии операции скашивания, и солома остается в поле, технику передадут крестьянско-фермерскому хозяйству Скрипниченко, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«На поля Подмосковья пришла первая очесывающая жатка «Есиль 760» производства ПАО «Пензмаш». Применяется при комбайновой уборке зерновых. Особенность - проводит обмолот растений на корню при отсутствии операции скашивания, солома остается в поле. Эта особенность увеличивает скорость движения комбайна в два раза, сокращает сроки уборки зерновых, экономит топливо», — сказал Разин.

Он добавил, что жатка будет передана крестьянско-фермерскому хозяйству Скрипниченко.

В Истре 21 июля состоится выставка агротехнологий «Подмосковье-2018». В конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Подмосковья. Участниками областного конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов.