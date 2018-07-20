РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска установят камеры видеонаблюдения на бульваре 65-летия Победы и на выезде с улицы Академика Доллежаля на улицу Кирова, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Кузнечики»» в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Подольск продолжается реализация мероприятий, намеченных постановлением правительства Московской области «О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»». Подключаются социальные объекты, места массового скопления людей, крупные торговые объекты.

«В ближайшее время установят дополнительные камеры на бульваре 65-летия Победы, а также на выезде с улицы Академика Доллежаля на улицу Кирова. Камера, указанная последней, позволит выявить тех нарушителей, которые регулярно срывают дорожные знаки на въезде в микрорайон», - говорится в сообщении.

Ранее на территории микрорайона Кузнечики установили видеокамеры с обзором остановочного круга на улице Академика Доллежаля, пешеходной зоны бульвара 65-летия Победы, детского игрового комплекса «Кораблик» по адресу улица Генерала Смирнова, 12, стадиона гимназии №7 на улице Генерала Смирнова, 6.