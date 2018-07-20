РИАМО - 20 июл. Московская прокуратура начала проверку в отношении туристической компании «Натали Турс» после возникновения у нее финансовых проблем и аннулирования путевок, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичной прокуратуры.

«По поручению генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура города Москвы проводит в отношении «Натали Турс» проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что результаты проверки находятся на контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Туроператор «Натали Турс» 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на 15 миллионов долларов.

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