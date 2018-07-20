РИАМО - 20 июл. В онкорадиологическом центре в подмосковной Балашихе уже 300 пациентов получили лучевую терапию с апреля 2018 года, центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и соответствуют международным требованиям к радионуклидной диагностике и лучевой терапии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С апреля по настоящее время в новом онкорадиологическом центре в Балашихе 300 пациентов со злокачественными новообразованиями получили лучевую терапию. За этот же период в центре прошли диагностику 850 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что центр оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием и соответствуют международным требованиям к радионуклидной диагностике и лучевой терапии.

«Диагностика заболеваний осуществляется с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии, магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Пациентам доступны современные методики лучевой терапии и высокоточного облучения опухолей, такие как радиохирургия. Важно, что услуги в центре оказываются бесплатно в рамках ОМС», – пояснил министр.

Марков также добавил, что для выявления онкологии важно регулярно проходить диспансеризацию. Только за полгода в ходе диспансеризации жителей в Московской области выявили порядка 1,6 тысячи случаев злокачественных онкологических заболеваний.

Онкорадиологический центр в Балашихе заработал в апреле 2018 года. Ожидается, что ежегодно здесь будут получать лечение более 2,5 тысяч человек и выполняться свыше 20 тысяч диагностических исследований.