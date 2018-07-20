РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. Не менее тысячи зрителей ожидают организаторы дрон-шоу в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 28 июля, сообщил гендиректор ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев.

С 26 по 29 июля на летном поле в поселке Нахабино состоятся чемпионат России и этап Кубка мира по дрон-рейсингу. Основные соревновательные дни – 26 и 27 июля.

«Двадцать восьмого июля состоится грандиозное дрон-шоу. Мы открыли регистрацию на сайте ассоциации и в «Фейсбуке». Судя по количеству откликов, будет не менее тысячи зрителей», – сказал Бабинцев.

От отметил, что мероприятие начнется в 10:00 с мастер-классов для детей и работы консультантов, которые расскажут всем интересующимся о беспилотниках и дрон-рейсинге.

«Пройдут мини-турниры для детей на упрощенных гоночных трассах. Каждый участник получит подарок», – сказал Бабинцев.

По его словам, в 12:00 начнется дневное дрон-авиа-шоу.

«Будут летать большие и малые авиамодели самолетов, вертолетов, дроны. Это будет зрелищно – с музыкальным сопровождением и пиротехникой», – пояснил Бабинцев.

Около 20:00–20:30 начнется вечернее шоу с подсветкой.

«Кульминацией станут, как мы ожидаем, синхронные роевые полеты от компаний «Геоскан» и «Коптер Экспресс». Дроны будут выстраиваться в воздухе в разные слова и фигуры. Подобные шоу популярны в США, Китае. В России подобного еще не было», – подчеркнул Бабинцев.