РИАМО - 20 июл. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова на встрече с трудовыми коллективами в доме правительства региона отметила высокие темпы развития ГУП Московской области «Мострансавто», а также внедрение и использование на предприятии современных технологических решений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мострансавто – одно из первых транспортных предприятий, где начали активно использовать Региональную информационно-навигационную систему Московской области (РНИС) для контроля передвижения автобусов и выполнения рейсов. Сейчас выполняется 99% рейсов, и это действительно хороший показатель. Кроме того, в автобусах очень высока доля безналичной оплаты проезда, что также является одним из важнейших направлений и весомым критерием при оценке деятельности всех перевозчиков в Московской области», –сказала Кротова.

Высокая доля выполнения рейсов и сокращение числа ДТП в первом полугодии во многом обусловлены улучшением условий труда водителей, сообщил на встрече генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

«Повышена зарплата водителей (в среднем на 24%), установлена ежегодная индексация. Ведется жесткий контроль режима труда и отдыха. Для детей сотрудников введены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, а также льготные путевки в подмосковный пансионат. Обновлен автопарк – его средний возраст составляет сейчас 3,8 года. Закупленные автобусы удобны в управлении и не создают дополнительно аварийных ситуаций, хорошо зарекомендовали себя на дороге. Эти меры позволили укомплектовать водительский штат и существенно сократить кадровый дефицит, за счет чего наладилась транспортная работа», – отметил Мурашов.

Председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Московской области Людмила Емельяненко подчеркнула, что оплата труда не индексировалась и не пересматривалась с 2012 года, впервые это было сделано в 2018 году. С 1 октября водителям увеличили гарантированную часть зарплаты, это важно для работников.

В ходе мероприятия особое внимание уделили темам контроля соблюдения трудового законодательства и сохранения социальных льгот и гарантий для сотрудников. По итогам докладов представители трудовых коллективов положительно оценили работу профсоюза и руководства предприятия.

«Наша задача – слышать коллектив, решать возникающие задачи и доносить информацию о решении до каждого работника. В настоящее время обсуждается дальнейшее повышение зарплаты рабочих прочих категорий (механики, диспетчеры, слесари, таксировщики, кассиры). Безусловно, в текущем году и в дальнейшем работа по улучшению условий труда будет продолжена, поскольку благополучие коллектива – это основа успешного развития транспортной отрасли и самого предприятия», – заключил Мурашов.