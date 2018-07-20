РИАМО - 20 июл. Съезд с улицы Липецкая со стороны области на Московскую кольцевую автодорогу открыли для всех видов транспорта после произошедшего там ДТП, сообщается в Twitter-аккаунте столичного транспорта.

Ранее из-за ДТП полностью перекрыли съезд с Липецкой улицы (со стороны области) на внутреннюю сторону МКАД.

«Движение на съезде с Липецкой улицы со стороны области на МКАД восстановлено», – говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев 2018 года в России произошло 69656 ДТП. Всего на российских дорогах за этот период погибло 6974 человека, а ранения получили 88599 человек. Подавляющее большинство аварий традиционно продолжает происходить из-за нарушения ПДД самими водителями – происшествий по такой причине зафиксировано 61337.