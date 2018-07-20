РИАМО - 20 июл. В Москве за ночь выпало до 28 миллиметров осадков, что составляет около 30% месячной нормы, в пятницу сильных ливней в столице уже не ожидается, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«За вчерашний день выпало 24 миллиметра осадков и за прошедшую ночь 28 миллиметров. При месячной норме в 94 миллиметра - это 25,5 и 30% соответственно», - сказал Цыганков.

Он добавил, что основная зона дождей сместилась к Смоленской области, поэтому основные осадки уже прошли, так что в пятницу будет больше солнца, а ливней не ожидается.