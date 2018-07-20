РИАМО - 20 июл. Свыше 140 граждан Нигерии, оставшихся без билета домой из-за мошеннических действий, минувшей ночью вылетели из Москвы на родину спецбортом из аэропорта «Домодедово», сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников.

«Вчера днем прилетел спецборт из Нигерии и ночью из «Домодедова» вылетели нигерийцы в количестве 146 человек. Спецборт выделил лично президент Нигерии», – сказал Мельников.

Правозащитник не исключает, что в России еще могли остаться граждане Нигерии, которые по каким-либо причинам не смогли обратиться в посольство своей страны.

Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу-2018 для того, чтобы приехать в Россию. На родине им обещали, что они найдут в РФ работу и что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.