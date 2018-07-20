РИАМО - 20 июл. В первом полугодии 2018 года московские застройщики-нарушители оштрафованы на сумму свыше 25 миллионов рублей, в службу судебных приставов сдали 178 постановлений для принудительного взыскания штрафов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В период с января по июнь 2018 года rомитет вынес 371 постановление о наложении административных штрафов в отношении организаций-застройщиков. Из них – 77 в виде предупреждений и 294 – в виде штрафов на общую сумму 25,71 миллиона рублей», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Также он пояснил, что если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями комитета к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в Федеральную службу судебных приставов для их последующего взыскания в принудительном порядке.

«За прошедшие шесть месяцев текущего года в службу судебных приставов было сдано 178 постановлений для принудительного взыскания штрафов на общую сумму 16,8 миллиона рублей. Одновременно составлено 184 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ», – отметил председатель комитета.

На сегодняшний день в столице с привлечением средств граждан строится 520 объектов.