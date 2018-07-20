РИАМО – 20 июл. В московском парке «Зарядье» футбольные флешмобы устраивали мексиканские и исландские болельщики, а в парке Горького гости чемпионата мира из разных стран выстраивались в очередь, чтобы увидеть Кубок FIFA, сообщил РИАМО сотрудник отдела по связям с общественностью «Мосгорпарка».

«Основными местами притяжения болельщиков в парках Москвы на чемпионате, безусловно, стали два центральных парка — «Зарядье» и парк Горького. В «Зарядье» мексиканцы прощались с чемпионатом, устроив флешмоб с участием национальных музыкантов мариачи. Праздник #TeamIceland также прошел в парке «Зарядье», на нем исландские болельщики отмечали участие своей футбольной сборной в чемпионате мира, устроив масштабный флешмоб», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что выставленный в парке Горького главный трофей чемпионата мира по футболу собирал большое количество болельщиков из разных стран, которые хотели увидеть своими глазами Кубок FIFA, а также сделать с ним фотографию.

«В парке Горького болельщики могли поучаствовать в виртуальном турнире FIFA на специальной киберфутбольной площадке, а также он стал выставочной площадкой для следующей страны, которая примет чемпионат мира в 2022 году: до 15 июля в парке Горького работали зоны, на которых можно узнать об истории, традициях и культуре Катара, об отношении катарцев к спорту и футболу, в частности», - добавил собеседник агентства.

По его словам, в преддверии чемпионата мира по футболу иностранные болельщики могли поближе познакомиться с русской национальной культурой на «Самоварфесте» в парке Победы.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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