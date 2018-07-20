РИАМО - 20 июл. Бинокли с 12-кратным увеличением появились в Московском зоопарке, с их помощью можно разглядеть розовых и красных фламинго, понаблюдать за бегемотихой Ксюшей и другими обитателями зоопарка, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

«Наблюдать за животными Московского зоопарка стало еще проще. На территории зоосада установили специальные бинокли. Два оптических прибора с 12-кратным увеличением появились на старой и новой территориях», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, один бинокль появился неподалеку от главного входа на Большом пруду. Оттуда открывается живописная панорама зоопарка, вид на скалу хищных птиц, вольер с розовыми и красными фламинго и их недавно появившимися на свет птенцами. Второй бинокль, установленный на новой территории возле экспозиции «Копытные Африки», даст более полное представление о повседневной жизни зебр Греви и их соседей — страуса, жирафа и карликового бегемота, а также быстроногих обитателей «Турьей горки» — винторогих козлов, дагестанских туров и голубых баранов.

«Теперь наши посетители смогут проникнуть в те уголки зоопарка, куда раньше не могли, а также рассмотреть интереснейшие детали из жизни наших обитателей. Например, сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы, а также на расстоянии вытянутой руки понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как сообщается на сайте, все бинокли имеют 12-кратное увеличение, а их угол обзора составляет 270 градусов. При желании гости могут исследовать практически всю территорию зоосада, площадь которого составляет более 22 гектаров.

«Стоимость просмотра — 100 рублей. Оплатить услугу можно на месте, опустив деньги в специальное отверстие на корпусе бинокля. Полученные средства будут тратить на лакомства для зверей и птиц. Воспользоваться биноклями могут не только взрослые посетители, но и дети. Каждый оптический прибор оснащен специальной подставкой, чтобы ребенок мог до него дотянуться. А чтобы бинокли были долговечны и устойчивы к любым погодным условиям, их обработали специальным защитным покрытием», - добавляется в материале.