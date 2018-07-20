РИАМО - 20 июл. В ходе осенней сессии в Мосгордуме планируется обсудить ужесточение мер к нелегальным торговцам, незаконные точки продаж встречаются не только в центре, но и в спальных районах, сообщила РИАМО председатель комиссии по безопасности столичного парламента Инна Святенко.

«Регулярно проводятся рейды в разных районах Москвы, направленные на выявление и пресечение несанкционированной торговли. Нелегальных торговцев штрафуют, но, как оказывается на практике, размер штрафа не соизмерим с прибылью, которую они получают от продаж. Необходимо обсудить и, возможно, пересмотреть меры в КоАП, но это уже в осеннюю сессию работы Мосгордумы», - сказала Святенко.

По ее словам, точки несанкционированной торговли встречаются не только близ вокзалов или станций метро в центральной части города, но и в спальных районах. По прошествии времени оштрафованные нарушители все равно возвращаются на свои «прибыльные точки», что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых мер.