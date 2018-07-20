РИАМО - 20 июл. Вывески на столичных зданиях обновили по 7,5 тысячам адресов, новые требования позволили уйти от слишком больших и ярких, не подходящих друг к другу по цвету, форме и стилю конструкций, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2014 года в Москве обновили информационные вывески на зданиях более чем по 7,5 тысячам адресов. Их привели к единому стандарту, который не портит внешний облик города», - говорится в сообщении.

Как пояснил на Московском урбанистическом форуме - 2018 в «Зарядье» главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, раньше к вывескам не предъявляли специальных требований. Они перебивали друг друга, были слишком большими или яркими, не подходили по цвету, форме или стилю. В 2014 году по поручению мэра города Сергея Собянина был разработан и утвержден стандарт оформления таких конструкций.

«При этом мы понимали, что это потребует от предпринимателей дополнительных финансовых затрат, поэтому новые правила внедрялись поэтапно. В итоге единые требования помогли уйти от нагромождения большого количества вывесок, не гармонирующих друг с другом. И самое главное, что благодаря обновленным, стилистически выдержанным вывескам открылся вид на прекрасную архитектуру города. Больше вы нигде не встретите неоновые буквы, загораживающие фасад особняка XIX века», — отметил Кузнецов.

Согласно единому стандарту, вывески не должны закрывать фасад здания: их нужно размещать не выше линии второго этажа дома и только на свободных от архитектурных элементов поверхностях. Также они не могут закрывать оконные и дверные проемы, витрины и витражи. Есть особые требования и к размерам консольных конструкций: не больше одного метра в длину и одного метра в ширину. Исключение составляют дома, построенные до 1952 года. Для них разработаны дополнительные требования: консольные конструкции размером не более 0,5 на 0,5 метра, а вывески могут быть только в виде отдельных букв.

«Индивидуальный дизайн возможен для таких сооружений, как стадионы, театры, торговые центры и цирки. Их владельцы могут разместить вывески, не соответствующие единому городскому формату, предварительно подав заявку на mos.ru», - поясняется на сайте.

Для удобства бизнесменов в 2017 году правила размещения упростили. Если вывески соответствуют новым стандартам, то разрешение Москомархитектуры не требуется. Если установленная вывеска не отвечает требованиям, ее просто демонтируют, а владельцу выпишут штраф. Если частный предприниматель хочет установить вывеску с индивидуальным дизайном, он также может подать заявку на mos.ru.

«Первые три этапа замены прошли в 2014 году: сначала обновили более 2,5 тысячи вывесок в Центральном округе столицы. Второй и третий этап затронули все округа, кроме ТиНАО и ЗелАО: на втором заменили 1,2 тысячи вывесок, на третьем — более 1,5 тысячи. В рамках четвертого этапа в 2017 году начали менять вывески во всех округах — всего за прошлый год было обновлено более 1,8 тысячи штук», - заключается на сайте.