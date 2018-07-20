РИАМО - 20 июл. Вблизи деревни Медведки на территории городского округа Истра 21 июля состоится выставка агротехнологий «Подмосковье-2018», сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В конкурсе примут участие более 50 пахотных агрегатов из сельскохозяйственных организаций муниципальных районов Подмосковья», - сказал Разин.

Он добавил, что участниками областного конкурса являются победители районных соревнований среди механизаторов.

Победители в областном конкурсе определятся в 4-х номинациях: в классе тракторов 5 (типа К-700), в классе тракторов 5 (типа К-700) с оборотными плугами, в классе тракторов 3 (типа Т-150, МТЗ-1523), а также в классе тракторов 1,4 (типа МТЗ-80/82, МТЗ-1221).

«Предусмотрено определение абсолютного победителя конкурса среди всех участников с вручением ценного подарка хозяйству, подготовившему победителя», - министр.

В рамках мероприятия состоится выставка современной сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства, а также показ ее в работе.

«Более 50 заводов-изготовителей и фирм поставщиков представят свыше 250 наименований техники и оборудования для демонстрации руководителям сельхозорганизаций. Кроме того, предприятиями-переработчиками сельскохозяйственной продукции будет организована дегустация образцов выпускаемой ими продукции», - отметил Разин.

Организатором мероприятия выступает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией городского округа Истра, Московской областной думой и ООО ГК «Истра-Хлебопродукт». Планируется участие делегаций как из округов Подмосковья, так и многих регионов Российской Федерации.