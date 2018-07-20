РИАМО - 20 июл. Информацию о городских достопримечательностях, музеях и экскурсиях, а также способах приезда в Москву разместили на едином портале «Познакомься с Москвой» – Discover Moscow, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

Туристический портал — совместный проект столичного департамента информационных технологий и департамента спорта и туризма города. Вся информация на ресурсе доступна на трех языках — русском, английском и китайском.

«В столице запустили туристический портал с гидом по достопримечательностям города и умной картой развлечений Discover Moscow («Познакомься с Москвой»). С его помощью гости столицы смогут узнать о способах приезда в Москву, найти интересные музеи и экскурсии, а также узнать стоимость их посещения. Кроме того, портал анализирует регистрационные данные, которые оставляет пользователь, и на их основе советует, какие места ему стоит посетить», – говорится в сообщении.

На Discover Moscow собрана база с подробным описанием более чем 300 достопримечательностей столицы, и со временем она будет расширяться. В нее вошли музеи, храмы, памятники, старинные усадьбы и другие известные сооружения.

«Также на портале есть полезные советы для туристов, которые хотят погостить в городе. Например, там представлена информация, как оформить визу для приезда в Россию и авиабилет, какие рестораны и гостиницы есть в Москве и как добраться до аэропортов. Также с помощью портала можно узнать о доступности номеров в отелях», – добавляется на сайте.

В пресс-службе департамента информационных технологий уточнили, что для поиска развлечений в столице туристы могут воспользоваться умным фильтром. Он позволяет найти экскурсии, которые проходят в Москве, подыскать недорогие для посещения музеи или получить информацию о запланированных в городе фестивалях и других мероприятиях.

«Указав возраст, предпочтения в проведении досуга и примерный уровень предполагаемых трат в путешествии (высокий, средний и эконом), турист может получить на портале рекомендации, как лучше ему провести время в столице. Подбор достопримечательностей и мест для посещения происходит индивидуально. К примеру, студентам из Франции портал порекомендует одни точки притяжения и события, а для пожилой пары из Германии – другие», – добавляется на сайте.