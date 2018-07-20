РИАМО - 20 июл. В Подмосковье за прошедшие сутки произошло 14 возгораний, к их тушению привлекали более 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 14. Спасенных – один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 105 человек и 35 единиц техники», – говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом были спасены 19 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

«20 июля на всей территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», – отмечается в материале.