РИАМО - 20 июл. В Москве спрос на водные прогулки во время проведения чемпионата мира по футболу увеличился в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, особенно речные прогулки были востребованы во время группового этапа мундиаля у иностранных туристов, сообщили РИАМО сотрудники судоходных компаний столицы.

«На речные прогулки увечился спрос во время чемпионата мира по футболу, так как много приезжих и иностранцев. Могу сказать, что почти в два раза увеличились продажи билетов по сравнению с прошлым годом», - сказал сотрудник Союза судоходной компании.

Он отметил, что во время мундиаля речные прогулки пользовались спросом у больших компаний от 10 человек.

«Мы для больших компаний делали скидки. Если взрослый билет стоит 900 рублей, то компаниям от 10 человек мы продавали детские билеты по 700 рублей», - добавил сотрудник Союза судоходной компании.

В свою очередь представитель судоходной компаний «Роза ветров» сказал, что именно в период группового этапа чемпионата мира по футболу у иностранных туристов был спрос на водные прогулки.

«Когда начался чемпионат мира по футболу, резко увеличилось количество желающих покататься на теплоходе, особенно у иностранных туристов», - отметил собеседник агентства.

По его словам, продажи билетов в начале чемпионата мира по футболу увеличились на 50% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

«Спрос на речные прогулки увеличился, когда начался групповой этап чемпионата мира по футболу. Когда он уже завершился, матчей уже было реже, спрос, конечно, упал. Намного больше есть разница, когда идет дождь, и днями, когда солнце. В этом году погода лучше, чем в прошлом, поэтому людей больше», - добавил представитель судоходной компании «Алые паруса».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.