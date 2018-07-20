РИАМО - 20 июл. В Подмосковье и Москве в пятницу ожидаются облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные ливни, воздух прогреется до 28 градусов, атмосферное давление немного подрастет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Небо будет затянуто облаками, из которых на столицу и область прольются кратковременные дожди, местами сильные ливни, местами можно услышать раскаты грома. Максимальная температура воздуха в Москве 24-26, по области 23-28 градусов», — говорится в сообщении.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.

Снижение кислорода в воздухе, пониженное давление могут вызвать метеопатические реакции и сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением физической активности, головными болями или скачками артериального давления. Необходимо помнить об этом и стараться снизить риски, иметь при себе лекарство, обязательно пить воду, избегать или меньше бывать в душных помещениях.