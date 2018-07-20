РИАМО - 20 июл. Все полосы на 88-м километре МКАД вновь открыты для движения после утечки кислоты на трассу, сообщается в аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter.
19 мюля на 88-м километре МКАД произошла утечка кислоты из автомобильной цистерны. На месте происшествия работала мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Угрозы жизнедеятельности не было.
«Все пять полос на внешней стороне 88-го километра МКАД открыты для движения», - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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