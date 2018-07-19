РИАМО - 19 июл. Седьмой Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское», говорится в сообщении пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Организатором самого масштабного фольклорного фестиваля в стране выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

«В 2018 году фестиваль «Русское поле» отдаст дань уважения российской глубинке, которая очаровывает красотой природных ландшафтов, уникальными народными промыслами, сохранившимися традициями и бытом. Большая фестивальная деревня раскинется в музее-заповеднике «Коломенское» и позволит совершить маленькое путешествие более чем в 50 регионов нашей страны», - говорится в сообщении.

Во время заявочной кампании поступило порядка 2,5 тысяч заявок от творческих коллективов и мастеров-ремесленников из разных уголков России и стран СНГ.

«В этом году полюбившееся жителям и гостям столицы мероприятие пройдет в обновленном формате. Регионы получат дополнительные возможности представить свою малую родину в Москве. Впервые в рамках творческой программы на суд жюри будут представлены фестивальные «визитные карточки» регионов-участников; появятся ремесленные дома регионов, которые соберут лучших представителей товаропроизводителей и ремесленных региональных палат. Фестиваль «Русское поле» - это возможность заглянуть в живую душу нашего народа, ощутить его самобытность, увидеть, чем Россия славится на весь мир», - сказал руководитель департамента Виталий Сучков.

Среди фестивальных новинок – площадка «Монастырский двор», посвященная быту и жизненному укладу монастырей России, в «Девичьем ряду» будут представлены коллекции в этническом стиле от российских дизайнеров, «Купеческий двор» покажет лучшие ремесленные изделия, а на «Богатырской заставе» гости фестиваля увидят силовой экстрим.

Москвичей и гостей столицы ждут и традиционные для душевного русского выходного развлечения. Для детей будет предложена масса русских и славянских игр и конкурсов. Сытный двор накормит большой окрошкой и традиционными угощениями. Завершит программу красочный фейерверк.

Фестиваль «Русское поле» по праву считается одним из самых ярких фольклорных событий в жизни страны. Количество его почитателей ежегодно растет. В 2017 году лауреатами фестиваля, раскрывшими всю красоту народных традиций, стали фольклорные коллективы из Ярославской, Белгородской, Курской области, Алтайского края и Татарстана.