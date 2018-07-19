РИАМО - 19 июл. На Пушкинской площади в столице 4 августа пройдет фестиваль «Многонациональная Россия», для жителей и гостей города выступят звезды эстрады, откроются творческие мастерские, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам национальностей РФ.

«Наш фестиваль «Многонациональная Россия» стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Мы хотим, чтобы в этот день каждый мог прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей великой России, окунуться в мир красок, творчества, этнических музыки и танцев», — сказа руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, откроются творческие мастерские.

«В 10:00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней — всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же всех желающих научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки. Также всех гостей ждут музыкальные флешмобы, национальные игры, конкурсы и забавы», — добавляется в сообщении.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных национальных коллективов и исполнителей, который начнется в 14:00. В концертной программе примут участие как известные исполнители и коллективы, так и восходящие звезды эстрады.