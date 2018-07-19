РИАМО – 19 июл. Двое вооруженных украли из салона Lexus LS460 в центре Москвы почти 4 миллиона рублей, за рулем автомобиля был безработный, сообщает РИА Новости.

«Полицейские установили, что двое вооруженных пистолетом неизвестных ворвались в салон Lexus LS460, когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора на улице Большая Полянка. За рулем был безработный житель Москвы 1984 года рождения. Из салона похитили почти 4 миллиона рублей, после этого похитители скрылись», — сказал источник агентства.

Он добавил, что, по словам водителя, деньги он одолжил у знакомой. В данный момент проводится проверка, анализируется видео с камер наблюдения.