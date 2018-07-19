РИАМО – 19 июл. Специалист The Next Web Мэтт Наварра в своем микроблоге социальной сети Twitter сообщил, что в Instagram тестируют новую функцию, которая позволит почистить список подписчиков, не добавляя их в черный список, сообщает Федеральное агентство новостей.

В материале уточняется, что у пользователей закрытых аккаунтов социальной сети есть возможность удалять подписчиков, у пользователей открытых страниц – ее нет. Новшество внедрят для тех, кто хочет почистить список подписчиков, не закрывая свой аккаунт.

«Владельцы открытых аккаунтов Instagram смогут самостоятельно незаметно убрать своих подписчиков. Отмечается, что при заходе в перечень фолловеров пользователь аккаунта увидит функцию «удалить подписчика». При ее использовании удаленный юзер будет просто отписан», – говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что функция добавления музыкальных композиций к Stories появилась в Instagram.