РИАМО – 19 июл. Египетские археологи вскрыли обнаруженный две недели назад необычно крупный черный саркофаг, ученые изначально предполагали, что в гробнице могут быть захоронены представители знатной семьи эпохи Птолемеев или Александр Македонский, сообщает в четверг Газета.ru.

«Внутри саркофага были найдены три мумии, получившие серьезные повреждения из-за просочившейся в саркофаг влаги. У одной из них обнаружены характерные повреждения черепа: археологи предполагают, что при жизни этот человек занимался военным делом», — говорится в сообщении.

Изначально ученые предполагали, что в гробнице могут быть захоронены представители знатной семьи эпохи Птолемеев или римского владычества, а также полководец Александр Македонский, место захоронения которого до сих пор не обнаружено.

Однако глава управления по вопросам памятников древности Египта, доктор Мустафа аль-Вазири опроверг эту информацию.