РИАМО - 19 июл. Автобусный парк Клина возглавил рейтинг лучших перевозчиков общественного транспорта Подмосковья за второй квартал 2018 года, в список попали те организации, у которых обновлен подвижной состав, высокое число транзакций по карте «Стрелка» и минимальное количество жалоб, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области определило лучших перевозчиков общественного транспорта региона за второй квартал 2018 года. В рейтинг вошли 10 компаний. В первую пятерку попали следующие перевозчики: ООО «Городской автобусный парк» (Клин), ООО «ККБ-БУСЛАЙН» (Мытищи) и ООО «ПАТО «ЛОБНЯТРАНС» (Лобня), ООО «Автотранссервис–2» (Серпухов), МП «Химкиэлектротранс» (Химки)», – говорится в сообщении.

На шестом и седьмом месте находятся ООО «СКИФ ТРАНС» (Подольск) и ИП Крюков А.В. (Клин). Восьмое место занимает межрегиональный перевозчик ГУП Московской области «Мострансавто». Замыкают рейтинг ООО «ФОРТПАРК» (Красногорск) и ООО «Транспорт 21 век» (Пушкино), занявшие девятое и десятое места соответственно.

«В рейтинг лучших перевозчиков попадают компании, у которых обновлен подвижной состав и транспортные средства соответствуют по показателям среднего возраста автопарка, также присутствуют высокое число транзакций по карте «Стрелка» и бесконтактной банковской карте и минимальное количество жалоб от жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

Он добавил, что также учитывается предоставление данных в региональную навигационно-информационную систему Московской области, соблюдение расписания и регулярность выполнения рейсов, отсутствие ДТП по вине водителей.

Министр заключил, что рейтинг перевозчиков позволяет контролировать работу общественного транспорта в регионе и повышать качество предоставляемых услуг.