РИАМО - 20 июл. Выставка-демонстрация «День поля Московской области – 2018» состоится в пятницу и 21 июля в Подмосковье, на мероприятии продемонстрируют лучшую отечественную и зарубежную технику для производства сельхозпродукции, состоится выставка подмосковной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В этом году праздник проводится уже 23 раз, но впервые он будет проходить два дня. За время работы планируется посещение выставки свыше трех тысяч человек и участие порядка 60 механизаторов региона. На площади более 40 гектаров пройдут показы сельхозтехники на всех этапах производства зерновых, овощных, технических культур», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

По его словам, это одно из ключевых мероприятий года для АПК Подмосковья, место демонстрации достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, площадка для обсуждения амбициозных инвестиционных проектов с бизнес-сообществом и подписания соглашений с инвесторами.

В рамках мероприятия «День поля Московской области – 2018» будет проводиться «Выставка агротехнологий «Подмосковье-2018».

Первый день — 20 июля — пройдет на базе ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» на территории поселения Марушкинское в новой Москве.

Планируется демонстрационный показ посевов перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, выставки оборудования «Поставщики АПК Подмосковья», «Наука для АПК Подмосковья». Кроме этого запланировано проведение Бизнес-Агрофорума «Новации аграрной науки и техники на полях Подмосковья».

Второй день — 21 июля — пройдет на базе ООО ГК «Истра-Хлебопродукт» вблизи деревни Медведки городского округа Истра Московской области.

Здесь продемонстрируют работу лучшей отечественной и зарубежной техники для производства сельскохозяйственной продукции, состоится выставка подмосковной продукции, презентация региональной экспозиции Московской области, мастер-класс шеф-поваров по приготовлению блюд «Готовим полезную пищу», а также гала-концерт сельских домов культуры области.

Ключевым событием дня станет проведение межрайонного конкурса пахарей. Кроме того, планируются спортивно-развлекательные игры, катание на воздушном шаре, контактный зоопарк, аттракционы, интерактивная программа для детей и многое другое.