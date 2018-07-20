РИАМО - 20 июл. Перкуссионное шоу «Пульс Вселенной» пройдет в Парке неба на крыше Московского планетария в пятницу, литературно-музыкальную композицию представит коллектив Percarus Duo, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Шоу не имеет аналогов в России как по инструментальному составу, так и по драматургическому воплощению.

«В этом сезоне Московский планетарий решил удивить своих гостей необычным концертом под открытым небом. 20 июля в 21:00 в Парке неба состоится космическое перкусионное шоу дуэта Percarus Duo «Пульс Вселенной». Оно представляет собой единую литературно-музыкальную композицию, которая погружает зрителей в особую завораживающую атмосферу. Волшебные тембры маримбы, вибрафона, арфы и флейты в сочетании с яркими вспышками перкусионных интермедий переносят слушателей в фантастические миры далеких галактик, туманностей и звездных систем», - отмечается в сообщении.

При создании шоу использовались методы усиления эмоционального вовлечения публики: свет, плейбэк, фрагменты литературных сочинений великих писателей.

Коллектив Percarus Duo был создан Михаилом Путковым и Владимиром Тереховым. Во время своих шоу музыканты вдвоем исполняют музыку на более чем 50 перкуссионных инструментах.

Продолжительность концерта – 1 час 20 минут. Рекомендованный возраст – 12+. Билеты продаются на сайте и в кассах Московского планетария.