РИАМО - 20 июл. В парке культуры и отдыха подмосковной Шатуры в пятницу в рамках проекта «Летний кинотеатр» состоится творческая встреча с режиссером Егором Кончаловским, где он расскажет о себе и своих кинокартинах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках проекта «Летний кинотеатр» это будет уже четвертая встреча с Егором Андреевичем Кончаловским – членом Общественной палаты Московской области, российским киноактером, кинорежиссером, сценаристом, продюсером», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

На встрече режиссер расскажет о себе и своем творчестве, поделится планами и целями, ответит на вопросы зрителей. Завершится встреча показом фильма «Возвращение в «А». Это история о съемочной группе из России и Казахстана, которая отправляется в рискованное путешествие в Афганистан для съемок документального фильма.

Начало в 21:00. Вход свободный.

Всего в рамках областного проекта «Летний кинотеатр» состоится 10 встреч с творческими людьми и пройдет 350 летних кинопоказов.