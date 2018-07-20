РИАМО - 20 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в столице в пятницу под открытым небом состоится премьера музыкального спектакля «Однажды в Италии», партии исполнят солисты арт-проекта «Тенора XXI века», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«20 июля, 24 августа и 31 августа в рамках III летнего концертного сезона под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдут известные музыкальные спектакли «Однажды в Италии» в исполнении солистов арт-проекта «Тенора XXI века» Георгия Фараджева, Сергея Писарева и Дмитрия Сибирцева. <…> Начало – 20:00», - говорится в сообщении.

«Однажды в Италии» - это веселая, романтичная, но вместе с тем очень глубокая история, рассказывающая о трех родных братьях Джорджио, Паоло и Федерико, живущих в провинциальной итальянской глубинке. Они молоды, красивы и амбициозны, они любят музыку, песни и мечтают о большой сцене. И однажды судьба в лице влиятельного сеньора Пасторелли дает им шанс, который возносит их на вершину мирового шоу-бизнеса. Братья получают то, о чем мечтали долгие годы, но неожиданно на их пути встает роковая красавица Виктория.

«Это история о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о чести и долге, щедро наполненная великолепными итальянскими песнями. <…> Драматическую составляющую музыкальной истории «Однажды в Италии» - роль Федерико Солоцци - возьмет на себя популярный актер театра и киноЕвгений Кулик», - добавляется в материале.

Драматургия произведения- Борис Комаров и Марина Сальникова. Постановка - Сергей Захарин.