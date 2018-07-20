РИАМО - 20 июл. Крымский мост в Москве будет подсвечен красным цветом в пятницу с 21:00 до 3:00 21 июля в честь 50-летнего юбилея Специальной Олимпиады, акция также пройдет на Ниагарском водопаде, в Мехико, Сиднее, Лондоне и других городах по всему миру.

В день 50-летия Всемирного движения Специальной Олимпиады столица присоединится ко Всемирному празднику инклюзии и подсветит Крымский мост красным цветом.

Более 170 знаковых сооружений по всему миру примут участие в инициативе «Освещение ради инклюзии», демонстрируя толерантность, уважение и празднование неравнодушного отношения к людям с ментальными нарушениями. Вместе с Москвой в акции примут участие Ниагарский водопад, «Ангел независимости» в Мехико, Сиднейский оперный театр и «Водный куб» в Пекине, а также «Лондонский глаз» (колесо обозрения), «Мэнсион Хаус» в Дублине (Ирландия) и многие другие.

Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества. В России движение Специальной Олимпиады существует уже 20 лет более чем в 50 регионах.