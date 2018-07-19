РИАМО – 19 июл. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин объяснил, что повышение пенсионного возраста позволит избежать снижения размера пенсий, а работающие люди старшего возраста смогут компенсировать нехватку трудовых ресурсов из-за демографического провала, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

Горлин отметил, что повышение пенсионного возраста в тех странах, где оно проводится, происходит для предотвращения понижения пенсий в связи с тем, что объективные демографические тенденции приводят к ухудшению соотношения между численностью пенсионеров и работающих. Сегодня на пять пенсионеров приходится шесть работающих россиян, а если не предпринимать никаких мер, то соотношение будет один к одному.

«Это происходит потому, что из-за увеличения продолжительности жизни число пенсионеров в России растет, а количество трудоспособного населения, за которое выплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, сокращается, в том числе из-за демографического провала 90-х», — сказал Горлин.

Он добавил, что соотношение размера пенсий, зарплат и прожиточного минимума будет ухудшаться, что подтверждается всевозможными расчетами.

«Один из инструментов, который поможет избежать этой проблемы, это повышение пенсионного возраста. Но он не единственный и не исчерпывающий. С моей точки зрения, если принять за желаемое, что пенсии, как это предусмотрено стратегией пенсионного маневра, <…> после 2030 года составят 2,5 прожиточных минимума пенсионера, то повышение возраста выхода на пенсию позволит добиться четверти этого результата», — отметил Горлин.

Он подчеркнул, что добиться озвученной задачи помогут также меры внутри пенсионной системы. Но главное, что нужно сделать, чтобы пенсионеры получали пособия, равные 2,5 прожиточным минимумам, — это экономический рост и вывод зарплат из тени. Это на 60% обеспечит достижение нужного результата.

«Надо отметить, что предстоящее десятилетие — это относительно благоприятный период для людей старшего возраста в профессиональном плане, поскольку сейчас на рынок труда выходит малочисленная молодежь, рожденная в 90-х. В этой связи рынок труда может испытывать дефицит трудовых ресурсов, который покроют возрастные специалисты. Иными словами, люди старшего поколения будут дольше оставаться на рынке труда, компенсируя нехватку трудовых ресурсов», — уточнил эксперт.

Он добавил, что, обсуждая пенсионный маневр с профессиональным сообществом, правительство и законодатели примут определенные решения о мерах поддержки возрастных работников.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.