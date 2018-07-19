РИАМО - 19 июл. Более 1 миллиарда рублей составили внебюджетные инвестиции в программу «Подмосковный фермер», которая предоставляет предпринимателям возможность открывать небольшие специализированные магазины, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Проект «Подмосковный фермер» был запущен в Подмосковье в 2015 году, первый магазин с фермерской продукцией появился в Шатуре, на данный момент в области открыто более 100 фирменных фермерских магазинов практически в каждом муниципалитете», – сказал министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.

Он добавил, что участие предпринимателей в программе подразумевает открытие небольших специализированных фермерских магазинов площадью не более 150 квадратных метров, где фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств и сельхозпроизводителям предоставляется торговое место по себестоимости аренды. То есть фермер получает торговое место с минимальной арендной платой, в которую входит только содержание помещения, его уборка, электричество и коммунальные услуги.

«Это уникальная возможность для малых и средних производителей организовать собственное круглогодичное торговое место по максимально низкой цене. Здесь они не зависят от объемов поставок и других условий, которые диктуют производителю свои условия, а ориентируются только на спрос», – пояснил министр.

Он отметил, что производители обеспечены удобной логистикой – фермеру не надо везти свой товар в отдаленные муниципалитеты, он может реализовывать его в том же районе, где работает.

«Говоря об инвестициях, на данный момент они составляют порядка 1,1 миллиарда рублей. Я отдельно подчеркиваю, что программа реализуется исключительно за счет внебюджетных инвестиций, то есть на региональный бюджет не осуществляется никакой нагрузки», – уточнил Посаженников.

По его словам, в среднем в строительство одного объекта вкладывается порядка 8,5 миллионов рублей, но есть множество примеров, когда инвестиции в объект превышали 10-11 миллионов рублей, например, в юбилейном «Подмосковном фермере» в Королеве.

Министр добавил, что сейчас «Подмосковный фермер» – это узнаваемый и популярный областной бренд. Покупатели привыкли к тому, что 100% фермерские продукты надо искать именно в таких магазинах. Посаженников выразил уверенность, что такие заведения популярны не только среди жителей региона, но и гостей Подмосковья, дачников из Москвы.