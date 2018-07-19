РИАМО - 19 июл. В результате прошедшего ливня в Подмосковье и Москве в четверг за полдня выпало более 20% от месячной нормы осадков, из-за этого на столичных дорогах образовались пробки в девять баллов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По одному-два ведра на квадратный метр московских улиц. В Москве на метеостанции Балчуг за последние 12 часов вылилось 12 миллиметров осадков, в Тушине – 8 миллиметров, ВВЦ – 3 миллиметра. До конца дня накапает еще около 5 миллиметров. В Подмосковье больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в Егорьевске - 19 миллиметров», – написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что месячная норма осадков в июле – 94 миллиметра.

«Неудивительно, что в связи со сложными метеоусловиями пробки восемь-девять баллов. На дорогах большие лужи. Автомобилисты, будьте осторожны! Учитывайте эффект аквапланирования – возникновение гидродинамического удара в шину авто и потеря сцепления с дорожным покрытием», – добавил Тишковец.

Он посоветовал москвичам ехать со скоростью не более 70 километров в час, потому что в такую погоду есть угроза потери управляемости.

Сейчас пробки в столице оцениваются в семь баллов из 10. До этого дорожная ситуация оценивалась в девять баллов, причинами этого стали ливень и аварии.