РИАМО - 19 июл. Причиной девятибалльных пробок в Москве в вечерний час пик стали сильный дождь и аварии, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства столицы.

В четверг в Москве прошел сильный ливень. Ранее синоптики предупреждали горожан о грозе, дожде и сильных порывах ветра до 17 метров в секунду. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробки достигали девяти баллов из 10 возможных.

«Вечерний час пик сегодня растянулся из-за сильного дождя и аварий. В настоящее время загруженность дорог оценивается в семь баллов. Сложно на Садовом, Третьем транспортном кольце, МКАД, в центре. В ближайшие час-два ситуация нормализуется», - говорится в сообщении.