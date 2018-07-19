РИАМО - 19 июл. Власти Москвы согласовали проведение капитального ремонта филиала научно-практического психоневрологического центра (НППЦ) имени Соловьева на западе столицы, в ходе ремонта будут установлены внутренние дверные блоки, заменены перегородки на всех этажах центра, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Завершение капитального ремонта Филиала №1 ГБУЗ «НППЦ имени З.П. Соловьева ДЗМ» по адресу: Новорублевская улица, дом 2, корпус 1, район Кунцево, Западный административный округ города Москвы», – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, развитие здравоохранения, повышение качества предоставляемых медицинских услуг, строительство новых больниц и поликлиник, капитальный ремонт уже существующих учреждений – все это является приоритетом в работе правительства Москвы под руководством мэра города Сергея Собянина.

«Так, в филиале №1 Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева в скором времени будет завершен всесторонний капитальный ремонт», – подчеркнул он.

Проектом предусматривается завершение капитального ремонта в 10-этажном здании. В ходе ремонта будут установлены внутренние дверные блоки, заменены перегородки на всех этажах центра.

Внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, кроме помещений рентген-кабинетов и подвала, в соответствии с заданием на проектирование, функциональным и технологическим назначением, санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями. В вестибюле главного входа предусмотрены полы из гранитных плит с противоскользящим покрытием, облицовка стен будет выполнена мраморными плитами.

На прилегающей к медицинскому учреждению территории отремонтируют существующие проезды, выполнят устройство дорожек с покрытием из асфальтобетона. Также в рамках благоустройства восстановят газоны и установят малые архитектурные формы.