РИАМО - 19 июл. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона на шесть жилых домов (корпусы 9-14) в составе ЖК «Восточное Бутово» строящиеся в микрорайоне «Боброво» Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Открыть продажи на жилые помещения в домах сможет ООО «Лотан».

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Восточное Бутово». Дома рассчитаны на 2610 квартир, жилой площадью 125966 квадратных метров», – сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Имея на руках заключение о соответствии, застройщик вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и начать привлечение денежных средств граждан.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Заключение о соответствии Главгосстройнадзор выдает в течение 30 дней после подачи документов. Если уполномоченный орган отказывает компании в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.